Corpo de idosa em avançado estado de decomposição é encontrado em Cruz Alta

Na tarde desta terça-feira (21/12), por volta das 16 horas, a Polícia Militar de Cruz Alta foi acionada para verificar o encontro de um corpo no bairro Toríbio Verissimo.

O corpo foi identificado como Ivone Lurdes da Silva da Cruz, de 60 anos. A última vez que a senhora foi vista foi no dia 12/12, depois disso não se conseguiu mais contato com ela. As informações são da Brigada Militar/ Repórter Cidade Amauri Rodrigues.

Após acionada, a Brigada Militar precisou arrombar a porta da garagem e da cozinha, e constataram o corpo da vítima sem vida, sentada no vaso sanitário, em avançado estado de decomposição.

Ela foi encaminhada pela funerária para a UPA, onde foi atendida pelo médico plantonista que constatou que a vítima se tratava para depressão e hipertensão. O plantonista foi quem confeccionou o documento de óbito, com base no histórico de consulta da vítima.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.