Criança que morreu em acidente na ERS-155 em Ijuí morava em Chiapetta

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta terça-feira (21/12), em Ijuí. Uma caminhonete F250, com placas de Catuípe saiu da pista e colidiu em árvores, nas proximidades do Rio Ijuí, às margens da ERS 155, em Ijuí.

Uma mulher foi resgatada pela equipe de socorro do Samu. Uma criança que estava no veículo ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima foi identificada como Luis Henrique Azambuja, de 5 anos. Sua mãe, Jaqueline da Silva Azambuja, de 25 anos, passou por atendimento no HCI.

A família reside em Chiapetta e a administração municipal emitiu nota de pesar na manhã desta quarta-feira (22), já que o menino Luis Henrique era aluno da escola municipal de ensino fundamental Haydêe Chiapetta.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.