Idosa tem queimaduras graves após ter casa consumida por incêndio, em Santo Ângelo

Na noite desta segunda-feira (20/12), um incêndio acabou deixando uma pessoa gravemente ferida após sua residência ser consumida totalmente pelas chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 21 horas para atender o chamado do Bairro Sagrada Família, onde uma casa mista se encontrava em chamas.

No interior da residência em chamas se encontrava uma senhora idosa quando, de acordo com as autoridades, sofreu queimaduras sendo conduzida ao Hospital Santo Ângelo para atendimento médico.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da paciente, o seu nome também não foi liberado.

A casa foi totalmente consumida pelo fogo.

