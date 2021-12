Brigada Militar dá início à Operação “BOAS FESTAS BRASIL”

Teve início na segunda-feira (20/12), a Operação BOAS FESTAS BRASIL, lançada pela Brigada Militar, com o objetivo de regular ações preventivas, levando em conta as férias escolares e laborais de parte considerável da população, além do maior fluxo de pessoas nas áreas comerciais e turísticas, em ações de polícia ostensiva.

Os Policiais Militares do 37º Batalhão de Polícia Militar, continuam empenhados, trabalhando para que a população aproveite as datas festivas com segurança e tranquilidade.

