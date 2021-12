Mulher é presa com grande quantidade de maconha e cocaína em Frederico Westphalen

Na tarde desta segunda-feira, dia 20, foi realizado uma grande apreensão de drogas na cidade de Frederico Westphalen. E, além disso, uma mulher de 28 anos foi apreendida pelo crime de tráfico de drogas.

Ao todo foram apreendidos 512 gramas de cocaína, 43 quilos de maconha além de uma balança de precisão usada para pesar os entorpecentes.

O material apreendido e a jovem presa ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia para o registro do flagrante.

