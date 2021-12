Homem ferido em acidente entre carro e moto é internado na UTI, em Três Passos

Na noite de sábado (18/12), o Samu de Três Passos e a equipe de Saúde de Sede Nova socorreram dois ocupantes de uma motocicleta e os encaminharam feridos, um deles em estado grave, ao Hospital de Caridade de Três Passos.

O fato aconteceu, por volta das 19 horas e 30 minutos, no interior do município de Sede Nova, e envolveu também um carro. Um dos feridos permanece internado na UTI.

A Brigada Militar de Humaitá chegou a ir até o local, mas não encontrou nenhum dos veículos envolvidos no acidente.

