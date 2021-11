Homem tem casa apedrejada no interior de Coronel Bicaco

Na madrugada desta quarta-feira (03/11), um senhor teve um grande susto em sua residência no interior de Coronel Bicaco.

Segundo informações a casa do homem foi alvo de vândalos que arremessaram pedras e causaram danos especialmente nas vidraças que ficaram quebradas e danificadas gerando prejuízo.

O ato de vandalismo ocorreu na Esquina Evangélica e até o momento não há suspeitos de terem cometido o ato criminoso e nem a motivação para o fato.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.