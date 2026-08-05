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Huawei promove FreeClip 2 e 2 S com descontos no 8.8

Sucesso de vendas no lançamento, o FreeClip 2 retorna à campanha promocional, enquanto o novo FreeClip 2 S chega ao Brasil com desconto exclusivo n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/08/2026 às 16h05
Huawei promove FreeClip 2 e 2 S com descontos no 8.8
Huawei

A Huawei preparou uma campanha especial para os consumidores da linha FreeClip. À meia-noite do dia 8 de agosto, enquanto durarem os estoques, tanto o HUAWEI FreeClip 2 quanto o novo HUAWEI FreeClip 2 S estarão disponíveis com ofertas especiais na loja oficial da Huawei no Mercado Livre. O HUAWEI FreeClip 2 poderá ser adquirido com até 58% de desconto sobre o preço sugerido, enquanto o recém-lançado HUAWEI FreeClip 2 S estreia com até 33% de desconto, exclusivamente no dia 8 de agosto.

O FreeClip 2 chega à campanha após conquistar os consumidores brasileiros no início de 2026. No lançamento, o modelo esgotou seu estoque promocional ainda no primeiro dia de vendas, consolidando-se como um dos principais sucessos da Huawei na categoria de áudio. Agora, ele divide espaço com o FreeClip 2 S, novo integrante da linha que amplia a proposta da marca ao combinar tecnologia, conforto e um design inspirado no universo da joalheria.

Os dois modelos compartilham a filosofia que tornou a linha FreeClip um dos principais destaques do portfólio de áudio da Huawei: um formato open-ear, que proporciona conforto durante longos períodos de uso e permite que o usuário permaneça atento ao ambiente ao seu redor. Compatíveis com dispositivos Android e iOS, os fones foram desenvolvidos para acompanhar diferentes momentos da rotina, desde deslocamentos urbanos e atividades físicas até o ambiente de trabalho e lazer.

Enquanto o HUAWEI FreeClip 2 conquistou os consumidores ao unir conforto, qualidade sonora e um design inspirado no universo da joalheria, o novo HUAWEI FreeClip 2 S eleva essa proposta com novos acabamentos, cores inéditas e detalhes refinados. Disponível nas cores azul e prata, o modelo apresenta acabamento metálico brilhante, linhas fluidas inspiradas no brilho do metal líquido e um estojo de carregamento cuidadosamente projetado para reforçar a proposta da linha de transformar tecnologia em um acessório de estilo.

Além da estética refinada, o FreeClip 2 S preserva o conforto característico da linha. Pesando apenas 5,1 gramas por lado, o modelo conta com a nova geração do C-bridge Design, produzida com silicone líquido hipoalergênico 25% mais macio que o utilizado na geração anterior, oferecendo um encaixe seguro e confortável mesmo durante o uso prolongado.

A tecnologia também evoluiu. Equipado com um chip de áudio de terceira geração desenvolvido pela Huawei, um processador NPU com inteligência artificial e um algoritmo inteligente de ajuste automático de volume, o FreeClip 2 S reconhece diferentes ambientes e adapta a reprodução sonora em tempo real. O driver de diafragma duplo completa a experiência com vocais mais ricos, graves mais definidos e uma reprodução equilibrada para músicas, chamadas e audiolivros.

O lançamento do HUAWEI FreeClip 2 S reforça uma estratégia que a Huawei vem consolidando globalmente: transformar wearables em acessórios que unem inovação tecnológica e identidade visual. No Brasil, essa aproximação entre tecnologia e moda ganhou força ao longo de 2026 por meio de campanhas com títulos como Vogue Brasil e ELLE Brasil, além de parcerias com nomes como Agatha Moreira, rosto da campanha do FreeClip 2, e Cauã Reymond, protagonista da campanha do HUAWEI WATCH FIT 5.

Mais do que acompanhar uma tendência da indústria, a Huawei aposta na integração entre engenharia, conforto e design como um dos pilares de seu portfólio de wearables. A proposta é oferecer dispositivos inteligentes que façam parte não apenas da rotina dos consumidores, mas também de sua expressão pessoal e estilo de vida.

Os dois modelos estarão disponíveis em oferta a partir da 0h do dia 8 de agosto, exclusivamente na loja oficial da Huawei no Mercado Livre, enquanto durarem os estoques.

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