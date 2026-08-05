PRF apreende mais de 120 quilos de maconha em Frederico Westphalen

Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 121 quilos de maconha transportados no interior de um automóvel. O inusitado é que o veículo estava sendo conduzido por caminhão guincho. A ação ocorreu na BR-386, no município de Frederico Westphalen.

Durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram um caminhão guincho que transportava um Vectra, emplacado em Florianópolis/SC.

Ao realizarem a vistoria no veículo guinchado, os PRFs localizaram diversos fardos de maconha em seu interior.

Dois homens, de 31 e 27 anos, naturais de Santa Maria/RS e de Boqueirão do Leão/RS, que viajavam como carona no guincho e eram responsáveis pelo automóvel foram presos em flagrante.

O condutor do guincho informou aos policiais que havia sido contratado apenas para realizar o transporte do veículo do Paraná até Sarandi/RS.

Os presos, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Judiciária para o registro da ocorrência

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