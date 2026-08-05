Quinta, 06 de Agosto de 2026
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

BID amplia para US$ 4 bilhões o fundo para segurança na América Latina

Cúpula da Aliança para a Segurança anunciou integração com a Interpol

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/08/2026 às 16h05
BID amplia para US$ 4 bilhões o fundo para segurança na América Latina
© Joédson Alves/Agência Brasil

A demanda dos países da América Latina e do Caribe por recursos para segurança pública surpreendeu o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), levando-o a ampliar de US$ 2,5 bilhões para US$ 4 bilhões o volume de financiamento destinado a projetos de combate à violência e ao crime organizado entre 2026 e 2028.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5), durante a abertura da Cúpula da Aliança para a Segurança, a Justiça e o Desenvolvimento, no Ministério da Justiça e Segurança Pública , em Brasília.

Segundo o presidente do BID, Ilan Goldfajn, quase 60% das metas previstas para três anos da iniciativa já foram alcançadas em apenas um ano. Ele atribuiu a ampliação dos recursos à forte demanda dos países da região, onde a segurança pública se tornou uma das principais preocupações dos governos.

Goldfajn destacou que, embora a América Latina concentre cerca de 8% da população mundial, ela responde por aproximadamente 33% dos homicídios registrados no planeta.

Descapitalizar o crime

O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, defendeu a ampliação da cooperação internacional e o compartilhamento de informações para combater organizações criminosas transnacionais.

Segundo Lima e Silva, o combate ao crime não pode se limitar às manifestações finais da violência, sendo necessário concentrar esforços também na desarticulação financeira das facções criminosas.

O ministro destacou que as estruturas criminosas se adaptaram à globalização, passaram a operar em rede e utilizam os sistemas financeiros internacionais para movimentar recursos com rapidez.

Interpol

A cúpula também marcou a entrada da Interpol na Força-Tarefa de Resposta Rápida Contra a Violência e o Crime Organizado, mecanismo criado para oferecer assistência técnica especializada e apoio a países que enfrentem crises ou ameaças emergenciais.

O secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza, afirmou que segurança, justiça e desenvolvimento devem ser tratados de forma integrada e que a nova parceria permitirá ampliar a capacidade de resposta dos países da região por meio de missões técnicas, intercâmbio de conhecimento e fortalecimento operacional.

Acordo entre BID e Brasil

Durante o encontro, o BID e o governo brasileiro assinaram um memorando de entendimento para ampliar a cooperação no enfrentamento ao crime organizado. O acordo prevê até R$ 5 bilhões em recursos para apoio técnico e financeiro ao Programa Brasil contra o Crime Organizado.

Os investimentos serão direcionados à qualificação da investigação de homicídios, fortalecimento da segurança nos presídios, combate financeiro às organizações criminosas e enfrentamento ao tráfico de armas, munições e explosivos.

Aliança

Criada para promover respostas coordenadas aos desafios de segurança da América Latina e do Caribe, a Aliança para a Segurança, a Justiça e o Desenvolvimento reúne 23 países-membros e 14 parceiros estratégicos.

A iniciativa busca impulsionar investimentos e apoiar políticas voltadas à prevenção da violência, fortalecimento institucional, modernização dos sistemas de justiça e combate aos mercados ilícitos.

Durante a cúpula, o Brasil assumiu a presidência temporária do grupo pelos próximos 12 meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 12 horas

Milei faz nova tentativa de ampliar venda de terras a estrangeiros

Após defender fim de limite, governo recua para 25% das terras

 © Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Internacional Há 14 horas

Brasil rebaixa relação com Argentina após novos insultos de Milei

Argentino reiterou ataques ao presidente Lula e a decisões do STF
Internacional Há 2 dias

Lula conversa com Putin sobre comércio e geopolítica

Presidentes concordaram sobre a importância do multilateralismo
Internacional Há 2 dias

ONG culpa Marrocos por “desespero” de imigrantes rumo à Europa

Grupo diz que frustração virou identidade de toda uma geração
Internacional Há 2 dias

ONG culpa Estado de Marrocos por “desespero” para imigrar

Grupo diz que frustração virou identidade de toda uma geração

Tenente Portela, RS
15°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 26°
15° Sensação
1.41 km/h Vento
98% Umidade
100% (7.14mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
14°
Segunda
11°
Terça
14°
Últimas notícias
Educação Há 4 horas

Ideb mostra avanço da educação básica no país
Esportes Há 4 horas

Maiores campeões, Cruzeiro e Grêmio vão às quartas da Copa do Brasil
Tecnologia Há 6 horas

Rede Líderes lança editora com 850 líderes empresariais
Economia Há 6 horas

Redução da taxa de juros ainda é insuficiente, avaliam entidades
Tecnologia Há 6 horas

Instituto Percorre abre vagas gratuitas em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,05%
Euro
R$ 5,92 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,706,63 +0,27%
Ibovespa
177,726,17 pts -0.09%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7084 (05/08/26)
17
22
36
54
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3754 (05/08/26)
01
03
04
05
07
08
11
12
13
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2959 (05/08/26)
05
08
10
12
22
27
33
35
36
43
49
50
56
61
63
64
65
70
74
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2992 (05/08/26)
10
14
16
21
30
31
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias