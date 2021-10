Avançar na Educação será lançado na quinta, dia 14

Na quinta-feira (14/10), o governador Eduardo Leite e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, apresentarão os investimentos que compõem o programa Avançar, que desta vez abordará a Educação.

No evento no Palácio Piratini, que começa às 10h30 com transmissão pelos canais oficiais do governo do Estado, serão anunciados os projetos prioritários previstos para a pasta no período 2021–2022.

Aviso de pauta

O quê: Avançar na Educação

Quando: quinta-feira (14/10), às 10h30

Onde: Palácio Piratini

Comoassistir:canal oficial do governo do Estado no Youtube