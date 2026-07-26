Domingo, 26 de Julho de 2026
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Mulheres negras marcham no Rio por direitos e pelo bem-viver

Famílias participaram do evento, que lembrou Marielle Franco

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/07/2026 às 18h10
Mulheres negras marcham no Rio por direitos e pelo bem-viver
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Milhares de mulheres negras marcharam neste domingo (26) em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ) em defesa da democracia, contra o racismo, pela reparação e pelo bem viver.

Este foi o tema escolhido para a 12ª edição da Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro para cobrar políticas públicas que enfrentem as desigualdades históricas e o racismo, promovendo justiça social e condições dignas de vida para a população negra.

A marcha foi realizada logo após o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela, comemorados neste sábado (25).

A coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, Clátia Vieira, ressaltou que o bem-viver é o objetivo final, e ele só será alcançado com medidas de reparação.

“Primeiro, fazer escuta das mulheres negras, e segundo, colocar o racismo como pauta estrutural da sociedade. A conexão do racismo com o capitalismo que mata as mulheres negras, que desemprega, que faz com que elas vivam uma instabilidade econômica, política e social.”

A educadora Bárbara Carine participou da marcha junto com toda a família e considera importante inserir as crianças nos espaços de mobilização.

“Eu acredito que a política está no processo de entender quem nós somos, os nossos direitos, e o quão longe nós ainda estamos de onde a gente deveria estar. A marcha é um momento de pensar tanto os nossos avanços históricos, de celebrar nossa caminhada, mas principalmente olhar para um futuro de bem-viver. A gente quer passar das pautas de sobrevivência”, afirmou.

A vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em 2018 em um crime de motivação política, novamente apareceu como símbolo de luta em faixas, camisetas e nas falas. A mãe de Mariele, Marinete Silva participou do ato.

“A Marielle esteve na marcha em 2017 e tinha que estar hoje aqui, nas ruas com as mulheres negras. Ela foi tombada mas não nos deixa calar. A participação política das mulheres é essencial e também era um projeto dela. Então é importante que a gente venha”, disse Marinete.

Durante toda a marcha, as falas políticas foram intercaladas por apresentações artísticas, de grupos como Afrolaje, Angoleiras e Obara Ylê de Ouro, que celebraram a ancestralidade, a resistência e a produção cultural negra.

O casal Cinthia Garcia e Laísse Santos acredita que essa celebração é fundamental. “Se tivesse uma palavra para resumir a nossa presença aqui hoje é pertencimento”, destaca Laísse.

“A marcha também é pelo direito da gente existir sendo quem a gente é. Usar os nossos cabelos, não ser criticada pela roupa que a gente veste,pelo turbante que a gente usa.Usa com orgulho os nossos elementos ancestrais”, explicou Cinthia

As duas trabalham com afroturismo na cidade de Maricá, e reforçam que o racismo também se manifesta no apagamento das contribuições dadas pela população negra para o desenvolvimento do país.

“A cidade sempre é apresentada a partir da presença de pessoas brancas importantes, mas pouco se fala de quem realmente construiu a cidade, quem foram as mãos que construíram, de quem foi a tecnologia e a nossa luta é de resgate dessas histórias invisibilizadas”,complementa Cinthia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 horas

Parada Brasília Orgulho traz campanha do voto contra o preconceito

Parada neste domingo misturou diversão e luta política

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 horas

Julho das Pretas: mulheres negras marcham pelas ruas de todo país

Mobilizações no Norte e Nordeste do país marcaram o fim de semana

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Homenagem a Luana Barbosa marca a 11ª Marcha das Mulheres Negras em SP

Evento reuniu lideranças políticas, religiosas e populares

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Festival Latinidades celebra Dia da Mulher Afro-latino-americana em NY

Evento estreia nos Estados Unidos nesta 19ª edição

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Cidade Amiga do Idoso reconhece políticas públicas municipais

Municípios precisam cumprir exigências para se candidatar ao título

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 22°
18° Sensação
0.36 km/h Vento
96% Umidade
82% (0.35mm) Chance chuva
07h19 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Segunda
26° 15°
Terça
27° 16°
Quarta
25° 16°
Quinta
23° 15°
Sexta
26° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Alison vence 400m com barreiras com melhor marca mundial em 2026
Justiça Há 1 hora

Ex-presidente do STF, Octavio Gallotti morre aos 95 anos
Direitos Humanos Há 2 horas

Parada Brasília Orgulho traz campanha do voto contra o preconceito
Direitos Humanos Há 2 horas

Julho das Pretas: mulheres negras marcham pelas ruas de todo país
Direitos Humanos Há 3 horas

Mulheres negras marcham no Rio por direitos e pelo bem-viver

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 350,972,27 +1,77%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3035 (23/07/26)
05
07
17
51
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7074 (24/07/26)
17
28
29
41
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3744 (24/07/26)
01
02
03
05
07
10
14
16
17
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2954 (24/07/26)
00
07
10
12
16
21
37
39
47
48
62
66
74
81
84
85
87
90
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2987 (24/07/26)
11
16
34
36
41
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias