Operação da PRF em rodovias do país termina hoje

A Operação Nossa Senhora Aparecida 2021, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciada na última sexta-feira (8), termina hoje (12), às 23h59. A finalidade é diminuir o total de acidentes por meio de ações de policiamento e fiscalização nas vias, em meio ao aumento no fluxo de veículos em decorrência do feriado prolongado por conta do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Segundo a PRF, a alta “relevante” do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros contribui para a expansão da violência no trânsito, tendo como reflexo a “elevação da quantidade de acidentes graves, feridos e mortos” nas rodovias federais.

Entre os focos de fiscalização das equipes da Polícia Rodoviária Federal estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança (cinto de segurança e capacete). O balanço da operação será divulgado amanhã (13).