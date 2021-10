Petrobras lança livro sobre meio ambiente voltado para crianças

A Petrobras está lançando duas publicações sobre a importância da preservação ambiental para crianças. Através do Programa Petrobras Socioambiental, o projeto Coral Vivo lançou ontem (11) o livro Grude-Grude, sua primeira obra literária voltada para o público infantil. Já o projeto Meros do Brasil lança, hoje, Dia das Crianças (12), um e-book com atividades voltadas a crianças de 0 a 6 anos. As duas publicações vão ficar disponíveis, gratuitamente, para download na internet.

Escolas e bibliotecas do Rio

O livro Grude-Grude, ambientado nos mares do Sul da Bahia, tem por finalidade desenvolver o processo de conscientização ecológica nas crianças. A publicação explora o universo marinho dos recifes de coral. Toda a narrativa, visual e escrita, foi criada com a consultoria da bióloga Débora Pires, fundadora do projeto Coral Vivo e exímia pesquisadora do mundo submarino. Além da possibilidade de fazer o download no site, a publicação tem uma versão que foi adotada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e irá compor o acervo das 1.546 salas de leitura das escolas, creches e espaços de desenvolvimento infantil da rede, além das 14 bibliotecas escolares municipais, para ser usado nas turmas com crianças em fase de alfabetização.

Primeira infância

Já o projeto Meros do Brasil vai comemorar o Dia das Crianças com o lançamento de um e-book com a temática ambiental. O material estará disponível para download gratuito no site e Instagram do projeto a partir do dia 12.

O livro digital traz mais de 40 atividades, com o conteúdo desenvolvido a partir das discussões e conceitos abordados em um curso de formação que reuniu, em julho deste ano, 40 educadores da Rede Meros do Brasil e de outros 23 projetos sociais, ambientais e esportivos patrocinados pela Petrobras.