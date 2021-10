Estado amplia ações de recuperação em rodovias do Litoral Norte

O governo do Estado ampliou as frentes de obras em rodovias do Litoral Norte. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, já iniciou os serviços para a recuperação da ERS-494, entre Três Cachoeiras e Mampituba.

Com investimento de R$ 1,1 milhão do Plano de Obras 2021–2022, as ações no segmento de 36 quilômetros somam-se às intervenções já em andamento na Rota do Sol (ERS-486) e aos trabalhos para a revitalização da ERS-030 entre Tramandaí e Osório, já concluídos.

“Vamos investir R$ 16,1 milhões para melhorias em seis estradas do Litoral Norte, renovando cerca de 100 quilômetros de vias pavimentadas”, detalha o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Com isso, conseguiremos revitalizar essas importantes rotas para as praias, já pensando no fluxo maior de veículos que se deslocam à região no veraneio”, complementa.

“As equipes estão atuando nos pontos mais críticos, onde estão sendo feitos reparos para a correção de desníveis no asfalto”, informa o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Ao longo deste semestre, deveremos dar andamento a ações complementares nessa rodovia”, conclui.

Ainda no Litoral Norte, o Plano de Obras 2021–2022 também prevê serviços na ERS-389 (Estrada do Mar), RSC-101 e ERS-786.