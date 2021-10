Prazo para envio de propostas da população para a Consulta Popular 2021 segue até 12 de outubro

O prazo para envio de propostas da população para a Consulta Popular 2021 termina na terça-feira (12/10) O processo, realizado de forma 100% digital pelo aplicativo COLAB, é uma das novidades do ano do programa, que prevê a destinação de R$ 30 milhões para investimento em projetos de desenvolvimento regional definidos por votação popular.

Até o dia 5 de outubro, o Departamento de Articulação Regional e Participação (DARP), vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), tinha recebido um total de 559 propostas pelo COLAB. Entre as áreas com maior envio de projetos estão Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (21,65%), Turismo (18,25%) e Meio Ambiente e Infraestrutura (10,20%). Na outra ponta do ranking, os segmentos de Direitos Humanos (1,97%), Cultura (3,40%) e Obras (5,72%) estão entre os menos demandados.

De acordo com a diretora do DARP, Bruna Blos, assim que recebidas, as propostas encaminhadas pela população são direcionadas para avaliação dos responsáveis nas secretarias das áreas da qual o projeto trata. Após o crivo técnico, as propostas que receberem mais apoio no aplicativo, desde que tenham âmbito regional, já estarão garantidas na cédula de votação, enquanto as demais passarão por avaliação nas assembleias públicas regionais ou microrregionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES). Nessa etapa, são eleitos ainda os delegados para as assembleias regionais ampliadas, momento em que é definida a composição da cédula de votação.

Para encerrar o ciclo, chega-se à votação da Consulta Popular, na qual qualquer cidadão maior de 16 anos pode votar nas demandas da sua região. O voto pode ser feito por meio do site (as cédulas estarão disponíveis nos dias de votação) e do aplicativo COLAB.

Como enviar propostas:

Para enviar propostas para a Consulta Popular 2021 é necessário baixar o aplicativo COLAB na Play Store (Android) ou na Apple Store (iOS) e preencher o cadastro com os dados pessoais. Feito o cadastro e definido o local da proposta, essa é encaminhada em formato de postagem, com descrição da ideia de forma direta, com justificativa da importância para a região. O COLAB permite o uso de foto para ilustrar a proposta. Uma das possibilidades do aplicativo é dar apoio às propostas já submetidas ou mesmo ampliar a ideia a partir de uma já existente.

