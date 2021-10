Propostas da população para a Consulta Popular 2021 podem ser enviadas até terça, dia 12

Termina nesta terça-feira (12/10) o prazo para envio de propostas da população para aConsulta Popular 2021. Iniciado em 30 de agosto, o processo é uma das novidades do programa do governo estadual que irá destinar R$ 30 milhões para investimento em projetos de desenvolvimento regional definidos por votação popular.

O envio dos projetos é realizado de forma 100% digital pelo aplicativo Colab. Até a manhã desta segunda-feira (11/10), 845 propostas haviam sido encaminhadas, com destaque para as sugestões das áreas de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (22,25%), Turismo (16,8%) e Meio Ambiente e Infraestrutura (9,94%).

Para enviar propostas para a Consulta Popular 2021, é necessário baixar o aplicativo Colab na Play Store (Android) ou na Apple Store (iOS) e preencher o cadastro com os dados pessoais. Feito o cadastro e definido o local, a proposta deve ser encaminhada em formato de postagem, com descrição da ideia de forma direta, com justificativa da importância para a região. O Colab permite o uso de foto para complementar a descrição. Uma das possibilidades do aplicativo é dar apoio às propostas já submetidas ou mesmo ampliar a ideia a partir de uma já existente.



Próximos passos



Após avaliação técnica, as propostas que receberem mais apoio no aplicativo do Colag, desde que tenham âmbito regional, estarão garantidas na cédula de votação, enquanto as demais passarão por avaliação nas Assembleias Públicas Regionais ou Microrregionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Nessa etapa, são eleitos ainda os delegados para as Assembleias Regionais Ampliadas, momento em que é definida a composição da cédula de votação.