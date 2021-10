Competidor de tiro de laço acaba vindo a óbito durante rodeio em Machadinho

No final da tarde deste sábado (09) em meio as programações do 40ª Rodeio Crioulo Interestadual de Laço, promovido pelo CTG Porteira da Amizade, realizado no Parque de Rodeios de Machadinho, um de seus sócios fundadores acabou vindo a óbito.

Segundo informações, G. L. P. de 86 anos estava montado a cavalo e durante a competição de laço comprido repentinamente acabou passando mal.

A corporação de Bombeiros Voluntários de Machadinho atendeu a ocorrência, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima até o serviço de saúde local, mas o homem já chegou sem vida.

