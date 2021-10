Santa Catarina chega a 9 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19

No mesmo dia em que registra apenas três óbitos por Covid-19 no Estado, Santa Catarina ultrapassa a marca dos 9 milhões de doses aplicadas da vacina contra o coronavírus. A imunização vem sendo ampliada nos grupos de adolescentes e nas doses de reforço e adicionais.

Segundo o sistema do Ministério da Saúde, os dados deste domingo, 10, demonstram que foram 9.000.136 doses de imunizantes, sendo que destas mais de 5 milhões são de primeira dose. O vacinômetro do Estado vem passando por atualizações e deve demonstrar a marca nos próximos dias. Com relação a imunização completa, já são 3.595.812 catarinenses que completaram seu esquema vacinal.

Nas últimas semanas também estão sendo ampliados os grupos de aplicação de dose reforço (DR), que além de idosos acima de 60 anos, agora também incluem os profissionais de saúde. No Estado 78.771 DR foram aplicadas. O grupo dos imunossuprimidos também está recebendo a dose adicional (DA). Já foram mais de 6 mil pessoas beneficiadas. A aplicação de doses nos adolescentes, da mesma forma, vem ampliando. Neste grupo, os números de imunizantes aplicados passam de 220 mil.

“Estamos vivendo um momento importante no combate à pandemia, com resultados significativos. A aplicação das doses de reforço e adicionais, além da imunização dos adolescentes nos demonstram isso. Estamos colhendo o resultado de um trabalho compartilhado entre o Estado, os municípios e o Governo Federal. Mas estamos também preocupados com as crianças menores de 12 anos, acreditamos que as vacinas devem vir para todos”, afirma o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Levando em consideração a população vacinável, ou seja, acima dos 12 anos, o Estado já em aplicou ao menos uma dose em 90,78% (5.319.810) e com imunização completa já atingiu 61,36% (3.595.812) dos catarinenses. O Estado segue com uma logística de distribuição ágil, possibilitando que os lotes encaminhados pelo Ministério da Saúde, cheguem aos municípios em até 24 horas.