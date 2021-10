Governador em exercício cumpre agenda em Pelotas nesta quinta (7) e sexta (8)

Governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior cumpre agenda em Pelotas nesta quinta (7/10) e sexta-feira (8/10). No fim da tarde de quinta, Ranolfo visita a 95ª Expofeira, no Parque Ildefonso Simões Lopes.

Tradicional local de comercialização de genética de qualidade em bovinos de corte e de leite, cavalos crioulos e ovinos, entre outros, a Expofeira é o maior evento agropecuário do sul gaúcho. No parque de exposições, às 18h, o governador em exercício participa da solenidade de entrega da medalha do Mérito Rural, que homenageia personalidades que tenham prestado serviços relevantes para o agronegócio. Neste ano, a comenda concedida pela Associação Rural de Pelotas vai homenagear o agrônomo e pesquisador da Embrapa Décio Gazzoni.

Na manhã da sexta (8), Ranolfo participa de reunião na Câmara Municipal de Pelotas, a partir das 8h30. Às 9h30, o governador em exercício estará na prefeitura. Na sequência, concede entrevistas para veículos locais.