Corsan recebe reconhecimento financeiro internacional da LatinFinance

A Corsan recebeu o prêmio “2021 Project & Infrastructure Finance” (Financiamento de Projetos de Infraestrutura), na categoria “Water Financing” (Financiamento para Infraestrutura de Água), da LatinFinance. A publicação internacional reconheceu a quarta emissão de debêntures, que captou R$ 600 milhões como a melhor do setor em toda a América Latina.

A LatinFinance, organização de referência na análise dos mercados financeiros e na inteligência econômica para a América Latina e Caribe, faz o reconhecimento das operações mais impactantes.

A Corsan vem se propondo a endereçar déficits históricos do saneamento e da segurança hídrica no Rio Grande do Sul. Para isso, desenhou uma estratégia que busca novas e melhores alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos e acompanhar as transformações do setor.

A companhia emitiu debêntures, levantando um total de R$ 600 milhões em uma operação considerada de grande sucesso e que teve o “selo verde”, socioambiental.

"Agora, o reconhecimento por órgãos estratégicos internacionais evidencia que estamos no caminho certo para buscar recursos de forma mais eficiente e adequada", afirma o diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbuti.

Outros destaques da Corsan:

• Financiamento na International Finance Corporation (IFC), sendo o primeiro de uma empresa latino-americana do programa U4C (Serviços Públicos para o Clima) e considerado pelo Sitawi como “financiamento sustentável”. O certificador concluiu que a emissão estava alinhada aos princípios de títulos sustentáveis (Green Bond Principles) e princípios de títulos sociais (Social Bond Principles).

• Passou a integrar a plataforma de transparência de títulos sustentáveis (Green Bond Transparency) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Clique aqui e confira a publicação da LatinFinance.