PROCON-RS oferece tira-dúvidas no WhatsApp

Desde o dia 4 de outubro, o PROCON-RS tem um serviço de tira-dúvidas também pelo WhatsApp. O contato pelo aplicativo será aliado ao serviço já prestado em redes sociais e por telefone, para auxiliar consumidores que estejam com dúvidas ou reclamações relacionadas a produtos ou serviços.

O serviço pelo WhatsApp está disponível das 10 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, através do número (51) 3287 6200. Serão aceitas apenas mensagens de texto, não sendo possível a realização de ligações ou do envio de mensagens de áudio.

