562 mil doses de vacinas contra Covid-19 serão distribuídas na quinta-feira (7)

A Secretaria da Saúde (SES) distribuirá 562 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para todos os municípios do Estado na quinta-feira (7/10). As entregas contemplam imunizantes da Pfizer, Astrazeneca/Fiocruz e Coronavac/Butantan, que serão destinados a doses de reforço para idosos, pessoas imunodeprimidas e trabalhadores da saúde, assim como para segundas doses.

A pactuação da destinação das doses foi feita na manhã desta quarta-feira (6/10) em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que reúne a SES com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). O número das doses por município serão fechados e divulgados até esta quinta-feira (6/10).

QUANTIDADES DESTINADAS E PÚBLICO A SER ATENDIDO

Doses de reforço ou adicionais

• 40.285 doses de Pfizer para pessoas imunodeprimidas (terceira dose 28 dias após a segunda ou dose única)

• 12.878 doses de Pfizer para trabalhadores da saúde (terceira dose seis meses após a segunda ou dose única)

• 14.583 doses de Pfizer para pessoas com mais de 60 anos (terceira dose seis meses após a segunda ou dose única)

Segundas doses

• 171.012 doses de Pfizer (oito semanas após a primeira dose)

• 272.720 doses de Astrazeneca (dez semanas após a primeira dose)

• 50.600 doses de Coronavac (28 dias após a primeira dose)



Totais a serem distribuídos em 7/10

• Pfizer – 238.758

• Astrazeneca/Fiocruz – 272.720

• Coronavac/Butantan – 50.600

TOTAL – 562.078