Dados das finanças públicas de janeiro a agosto serão apresentados nesta quinta, dia 7

A Secretaria da Fazenda apresenta, nesta quinta-feira (7/10), às 11h, o Relatório de Transparência Fiscal (RTF), com análise das principais informações fiscais do RS de janeiro a agosto de 2021. Os dados foram extraídos principalmente de relatórios da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) e são analisados em relatório que será divulgado.

Secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso apresentará os dados em encontro virtual com a imprensa, no qual serão abordados temas como resultados orçamentário, primário e nominal, receitas e despesas estaduais por categorias econômicas e dívida, além de avanços registrados no período.

Os jornalistas que quiserem acompanhar a apresentação podem fazer contato pelo Whatsapp (51) 99999-7388.

Aviso de pauta

O quê: apresentação do Relatório de Transparência Fiscal (RTF), referente ao segundo quadrimestre de 2021

Quando: quinta-feira (7/10), às 11h

Como: reunião virtual pela plataforma Teams – solicitar participação pelo Whats (51) 99999-7388.