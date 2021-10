Governador em exercício participa de reunião sobre segurança pública com a Corregedoria Nacional do MP

Reunião com a Corregedoria tem o objetivo de qualificar a atuação do MP - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

Como parte da correição da Corregedoria Nacional do Ministério Público (MP) no Rio Grande do Sul, o governador em exercício, vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, recebeu, na manhã desta quarta-feira (6/10), a equipe nacional do MP no Palácio Piratini.

A Corregedoria está fazendo uma correição temática, com o objetivo de qualificar a atuação do MP, nas unidades de Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, Viamão, Canoas, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, especificamente nas promotorias com atribuições na área de segurança pública, sistema prisional e controle externo da atividade policial.

Ranolfo apresentou o programa transversal e estruturante RS Seguro, que tem como premissa os três “is” - Integração, Inteligência e Investimento qualificado -, e abordou os quatro eixos da política de Estado - combate ao crime; políticas sociais, preventivas e transversais; qualificação do atendimento ao cidadão e sistema prisional.

"Contem com o nosso governo e toda equipe do Executivo para melhorarmos o combate à violência", disse Ranolfo - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

O governador em exercício também apontou os resultados obtidos no Estado desde a implementação da política estadual de segurança. Entre os dados, o RS completou 10 meses consecutivos de queda no número de homicídios, com uma marca que consolida o acerto da política de Segurança Pública implantada pelo RS Seguro. O total de vítimas caiu de 140 em agosto de 2020 para 108 em igual mês deste ano – redução de 22,9% e o menor total alcançado no período da atual gestão.

“Sejam muito bem-vindos ao RS e espero que tenham uma excelente passagem pelo nosso Estado. Contem com o nosso governo e toda equipe do Executivo para melhorarmos o combate à violência, que é, ao final de tudo, o grande objetivo de todos nós: prestar o melhor serviço e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou Ranolfo.

O RS Seguro foi elogiado pelo corregedor nacional, Rinaldo Reis Lima, que esteve acompanhado, entre outros representantes, do procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, e do corregedor-geral do MPRS, Marcelo Pedrotti.

“A segurança pública é um grande desafio do poder público em todas as regiões e Estados. O Brasil, infelizmente, tem números absurdos de criminalidade. Aqui se mata mais que em guerras civis do mundo todo. É muito bom ver no RS essa experiência de integração entre órgãos e poderes e observar resultados tão expressivos. Escolhemos fazer uma correição no MP do RS justamente para conhecer essa forma de trabalho, essa relação do MP local com os Executivos. Nosso objetivo não é detectar eventuais erros, mas contribuir para a melhoria da qualidade da atuação do MP e ampliar o diálogo com o Estado”, afirmou o corregedor nacional.