Operação Nossa Senhora Aparecida 2021 ocorre nas rodovias do Rio Grande do Sul

No período do dia 08 ao dia terça-feira 12 de Outubro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçará as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul na Operação Nossa Senhora Aparecida 2021.

Com o feriado de 12 de outubro em uma terça-feira, há grande probabilidade de aumento do fluxo de veículos, já que muitas pessoas estendem sua viagem, apesar de segunda-feira ser dia útil.

Assim, a PRF alerta para possibilidade de aumento de fluxo nos seguintes períodos: Movimento de ida: tarde e noite de sexta-feira; movimento de volta: tarde e noite de terça-feira.

O movimento de ida tende a apresentar pontos de congestionamento principalmente por se misturar com o fluxo normal de sexta-feira. Já o movimento de volta tende a ser mais tranquilo, por ocorrer no feriado e pelo fato de que muitos acabam voltando no domingo.

A PRF reforçará o efetivo de serviço, aumentando a visibilidade do policiamento ostensivo para fomentar maior segurança dos usuários das rodovias. Também direcionará as ações especialmente para os locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentalidade. O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões em acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida.

A PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, com apoio do seu serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.

