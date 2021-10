Em São José, governador libera R$ 48,5 milhões para construção de nova avenida

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A cidade de São José, na Grande Florianópolis, vai ganhar uma nova avenida. Trata-se da Beira Rio Forquilhas, que promete desafogar o trânsito de nove bairros da região sul do município. Nesta terça-feira, 05, o governador Carlos Moisés celebrou um convênio para o repasse de R$ 48,5 milhões para a obra, que será realizada pela prefeitura. Ao todo, a construção da nova via custará R$ 61,1 milhões, dos quais R$ 12,6 milhões são a contrapartida do município.

Segundo o governador, atos como o desta terça-feira demonstram o caráter municipalista da atual gestão estadual. Ele salienta que o investimento em São José reflete a importância da cidade para o Estado. Com mais de 250 mil habitantes, hoje é a quarta mais populosa do Estado.

“É uma obra que vai ajudar bastante na mobilidade urbana, impactando mais de 100 mil pessoas. São José é importante para Santa Catarina, e esse investimento Governo do Estado reconhece isso. Estamos fazendo aportes em toda as regiões de Santa Catarina. Ninguém será esquecido”, afirma o governador.

Cerca de 60 mil veículos passam pela região de Forquilhinhas todos os dias para acessar a BR-101. A Beira Rio de Forquilhas vai ligar a Rua Antônio Jovita Duarte com a SC-281, contando com ciclovias e duas faixas de rolamento em cada lado do rio.