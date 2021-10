Clima favorece o desenvolvimento das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul

Maioria das lavouras com trigo no Estado está na fase de enchimento de grãos (Foto: Diones Roberto Becker)

De acordo com o Informativo Conjuntural elaborado pela Gerência de Planejamento da Emater-Ascar, o clima tem sido favorável para o desenvolvimento do trigo no Rio Grande do Sul. Os últimos dias foram marcados por chuvas com variados volumes acumulados, amplitude térmica durante o dia e temperaturas amenas nas madrugadas.

A publicação ainda revela que 49% das lavouras cultivadas com o cereal estão na fase de enchimento de grãos, 37% em floração, 9% em maturação e 5% em germinação e desenvolvimento vegetativo.

A Emater-Ascar também divulgou uma estimativa atualizada sobre a safra de trigo no Estado. A produção em 2021 deverá alcançar 3,59 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 70,95% na comparação com o ano passado, quando foram ceifadas 2,1 milhões de toneladas do grão.

