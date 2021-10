Governador em exercício participa da abertura da 30ª Mercopar, em Caxias do Sul

Conhecida como a maior feira de inovação e negócios da América Latina, a Mercopar, em Caxias do Sul, começou, nesta terça-feira (5/10), a 30ª edição – que ocorre até quinta-feira (7) de forma híbrida a partir dos Pavilhões da Festa da Uva.

Governador em exercício, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, participou da cerimônia de abertura e considerou esta uma das edições históricas nestas três anos da feira.

“A Mercopar é sinônimo de inovação e de desenvolvimento. Agora, esta sua 30ª edição tem o espírito da retomada, do recomeço, um reflexo da nossa economia. E dialoga muito bem com as reformas que fizemos, com os investimentos que estamos fazendo em todo o Estado e com o ritmo avançado da vacinação, com mais de 92% da população acima de 18 anos com pelo menos uma dose. Em face disso, não tenho dúvidas do sucesso que será esta feira, um verdadeira motor para a retomada econômica no Estado”, afirmou Ranolfo.

Em 2020, com o desafio de colocar em prática protocolos sanitários ainda em teste para eventos desse porte, em meio a um momento bastante delicado da pandemia, a Mercopar movimentou R$ 128 milhões em negócios.

Neste ano, a feira de inovação industrial irá além da geração de negócios, buscando ser um vetor para a retomada da atividade industrial no Brasil, realizando a conexão entre expositores e potenciais clientes.

Com a visitação praticamente lotada – no limite de 2,5 mil pessoas por turno, por conta de restrições de protocolos sanitários –, a expectativa é de que esta seja a maior Mercopar em volume de negócios em três décadas.

Para esta edição, já estão agendados 5 mil encontros entre empresários. A expectativa dos organizadores é de, pelo menos, alcançar o mesmo volume de negociações do ano passado, por conta de poder unir a possibilidade de encontros presenciais e virtuais.

Além de consolidar o novo jeito de fazer negócios, a Mercopar aposta também na ampliação do espaço físico para acolher os visitantes com ainda mais segurança. Neste ano, ocupará 20 mil metros quadrados nos pavilhões, ante 15 mil no ano passado. Terá mais de 300 expositores, enquanto no ano passado teve 235.

A organização da 30ª Mercopar é do Sebrae-RS e da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs). Discursaram na cerimônia de abertura o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS e da Fiergs, Gilberto Petry, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomênico, e o diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo.