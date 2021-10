Vacinação em SC: balanço parcial do mutirão indica 249 mil doses aplicadas

Fotos: Júlio Cavalheiro/Secom O mutirão de vacinação contra a Covid-19 feito durante o fim de semana pelo Governo do Estado, em parceria com os municípios, contabilizou, até o momento, 249.732 doses aplicadas. O balanço parcial inclui 92.063 primeiras dos

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 feito durante o fim de semana pelo Governo do Estado, em parceria com os municípios, contabilizou, até o momento, 249.732 doses aplicadas. O balanço parcial inclui 92.063 primeiras doses, 142.814 segundas doses, 957 doses em adolescentes e 13.899 registros de dose de reforço. “É necessário que as pessoas se conscientizem da importância da vacinação para controlar de forma ágil a contaminação em nosso estado. O trabalho já vem demonstrando resultados muito positivos, mas precisamos avançar”, disse o secretário e Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Mais de 250 municípios participaram do evento, com dinâmicas definidas por cada esquipe, conforme a demanda local. A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (DIVE/SC), orientou todos os profissionais de saúde dos municípios, visando a garantir o funcionamento da equipe de vacinação nas unidades. “A participação estadual demonstrou a força e a capacidade de mobilização do SUS, e que a população catarinense tem confiança nas vacinas como principal ferramenta para superarmos a crise sanitária global provocada pela Covid-19”, afirmou Eduardo Macário, superintendente de Vigilância Epidemiológica de SC.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Ele ainda completou que a transição para uma nova realidade, que envolva uma maior flexibilização das medidas não farmacológicas em ambientes abertos, depende de uma combinação de elevada cobertura vacinal, redução de transmissão e menor impacto nos serviços de saúde.

Já a gerente de imunização da Dive/SC, Arieli Schiessl Fialho, avaliou que os números estão cada vez melhores. “Os resultados parciais demonstram a importância destas ações especiais para seguirmos avançando na campanha. A comunidade deve comparecer aos pontos de vacinação para completar seu esquema e reforçar a proteção contra a Covid-19”, afirmou.

Os números são considerados parciais, pois os municípios tem até 48 horas para realizar o registro das doses aplicadas.