INSS prorroga projeto piloto de metas para diminuir a fila de espera

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou, até 31 de outubro, o projeto piloto do Programa de Gestão do Atendimento Presencial (PGAP), no qual os servidores trabalham por metas. A portaria nº 1.358/2021 foi publicada no Diário Oficial da União.

O objetivo é melhorar o atendimento e reduzir as filas de espera dos segurados pela concessão ou pela revisão de benefícios. De acordo com o INSS, há a entrada de mais de 500 mil requerimentos por mês que abrangem diversos benefícios, como pensão por morte, aposentadoria, incapacidade temporária e outros.

O projeto piloto começou em 1º de julho com duração de 60 dias, foi prorrogado em agosto até 30 de setembro. Ao final da experiência, um comitê gestor fará a avaliação para, então, definir sobre a ampliação para nível nacional.

