Problemas técnicos na linha telefônica de emergência 193 do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos

O Corpo de Bombeiros Militar, com sede em Três Passos, informou à reportagem do Sistema Província de Comunicação que o contato telefônico por meio do 193 está apresentando problemas técnicos.

Temporariamente a linha telefônica de emergência 193 está com problemas técnicos ao receber ligações de algumas das operadoras.

A empresa responsável pela manutenção já foi contatada onde foi aberta uma “chamada” para resolução, mediante protocolo, o que deve acontecer em breve.

Até ser sanado o problema, solicita-se a quem não conseguir ser ouvido quando ligar pro 193, ligar para o número 3522-3067.

