Banrisul doa equipamentos para ajudar no combate à Covid-19

Ranolfo, a secretária Arita e o presidente do banco, Cláudio Coutinho, durante o ato no Piratini - Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O Banrisul completou, nesta segunda-feira (4/10), a entrega de quase R$ 7 milhões em serviços e equipamentos de saúde para ajudar no combate à pandemia.

De maneira simbólica, durante um ato no Palácio Piratini com transmissão ao vivo pelas redes sociais, o banco entregou seis extratores de DNA/RNA para realização de testes de Covid-19 com insumos para seis universidades e 77 respiradores com monitores a 19 hospitais gaúchos.

“Iniciamos o combate à pandemia, em março de 2020, com uma grande preocupação em relação à nossa rede hospitalar. Naquele momento, tínhamos 933 leitos de UTI no RS. Graças a ações como esta de hoje, de integração da sociedade, chegamos ao pico da pandemia com mais de 3,2 mil leitos de UTI. Ou seja, o que o SUS levou 30 anos para criar no Estado, durante a pandemia, em pouco menos de um ano e meio, nós conseguimos mais do que triplicar. Por isso, fica aqui o reconhecimento do governo do Estado ao Banrisul, que cumpre o seu papel ao fazer essas doações”, destacou o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior.

Desde o início da pandemia, o Banrisul vem fazendo parte do enfrentamento à Covid-19, abrindo créditos e condições especiais aos seus clientes, mas também realizando doações como a desta segunda-feira.

“Com a viabilização de recursos e doações de equipamentos e insumos necessários, o Banrisul expressa a sua responsabilidade para com o povo gaúcho e cumpre seu papel social”, destacou o presidente do banco, Cláudio Coutinho.

Segundo a secretária da Saúde, Arita Bergmann, os equipamentos doados garantirão não apenas dar seguimento ao atendimento de casos graves de Covid-19, como também ajudar o Estado a retomar as cirurgias eletivas, que ficaram suspensas durante o período mais crítico da pandemia, gerando uma demanda reprimida expressiva.

“Quando a pandemia começou, não só não tínhamos quantidade suficiente de leitos de UTI no Estado, como havia contratos com valores altos em locação de equipamentos. Fizemos um grande esforço para ampliar a nossa rede de atendimento, especialmente de tratamento intensivo. O governo fez a sua parte, adquirindo 290 respiradores, 290 monitores e 290 camas, recebemos muita ajuda da iniciativa privada e também do Ministério da Saúde. Esses equipamentos doados pelo Banrisul chegam na hora adequada, porque, em primeiro lugar, a pandemia não acabou e, segundo, para que a gente possa planejar o futuro e atender à demanda reprimida de cirurgias”, destacou Arita.

Extratores de DNA/RNA com insumos para as universidades:

• Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp) – Bagé

• Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) – Santa Cruz do Sul

• Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Santa Maria

• Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Bagé

• Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) – Ijuí

• Universidade Católica de Pelotas (UCPel) – Pelotas



Respiradores e monitores para os hospitais:

• Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (Caçapava do Sul) – 1

• Hospital de Estrela (Estrela) – 3

• Hospital de Jaguari (Jaguari) – 2

• Hospital de Santiago (Santiago) – 5

• Hospital de Santo Ângelo (Santo Ângelo) – 5

• Hospital de Sapiranga (Sapiranga) – 4

• Hospital de Tramandaí (Tramandaí) – 5

• Hospital Frei Clemente (Soledade) – 4

• Hospital Santa Cruz (Santa Cruz do Sul) – 4

• Hospital Santa Terezinha (Erechim) – 6

• Hospital São Francisco (Pelotas) – 5

• Hospital São João Evangelista (Sobradinho) – 1

• Hospital São Pedro (Garibaldi) – 5

• Hospital São Roque (Getúlio Vargas) – 2

• Hospital São Vicente de Paulo (Osório) – 3

• Hospital Tacchini (Bento Gonçalves) – 2

• Hospital Vila Nova (Porto Alegre) – 10

• Santa Casa de Alegrete (Alegrete) – 5

• Santa Casa de Rio Grande (Rio Grande) – 5