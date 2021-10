Governador em exercício cumpre agendas em Caxias do Sul nesta terça, dia 5

Governador em exercício, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior cumpre agendas em Caxias do Sul, nesta terça-feira (5/10). O principal compromisso é a abertura da 30ª Mercopar, maior feira de inovação e negócios da América Latina.

Com a proposta de ser uma das impulsionadoras da retomada econômica no Estado, a feira ocorre de forma híbrida nos Pavilhões da Festa da Uva até a quinta-feira (7/10). A abertura será às 13h15, e o governador em exercício atenderá a imprensa após o término da solenidade, por volta de 14h15.

Na sequência, Ranolfo segue para a sede da Agrale, onde fará uma visita institucional às 15h30. A empresa desenvolve viaturas blindadas direcionadas para uso das Forças Armadas e de Segurança Pública.

Por fim, o vice-governador terá um encontro com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, na sede da prefeitura, para debater demandas do município.

Nas duas últimas agendas, não será permitido acesso à imprensa, por conta das restrições exigidas pela pandemia.