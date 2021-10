Os serviços do Facebook, do Instagram e do WhatsApp foram interrompidos no início da tarde desta segunda-feira.

Os relatos não são apenas de usuários do Brasil.

Ainda não há informações sobre o que aconteceu.





