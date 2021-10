Governo do Rio Grande do Sul projeta venda da Corsan para fevereiro de 2022

O governador Eduardo Leite (PSDB) projetou para fevereiro de 2022 a venda da Corsan, para um grupo de empresários espanhóis, em Madrid, durante missão internacional. Se confirmado, será a etapa final do processo de perda de controle da companhia pelo governo do Estado. O anúncio foi feito no segundo dia de agenda oficial.

A Assembleia Legislativa autorizou o governo do Estado a vender ações da companhia no início de setembro. O governo tinha expectativa de concretizar a venda ainda em outubro. No entanto, o movimento foi adiado para o primeiro semestre de 2022. Agora, já apresenta data para a operação que ocorrerá na Bolsa de Valores.

O anúncio do governador foi feito quando ele apresentava, na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, os atrativos do Estado e detalhava os processos de privatização em andamento no Rio Grande do Sul, como a Sulgás e os parques estaduais.

