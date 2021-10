Pavimentação de trecho da ERS-305 é destaque da semana na Agenda Celic

A contratação de empresa para a pavimentação de trecho de 10 quilômetros da rodovia ERS-305, entre Crissiumal e Horizontina, no noroeste do Estado, é uma das licitações agendadas na semana de 4 a 8 de outubro pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O certame é uma demanda do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A abertura das propostas está marcada para quinta-feira (7/10), às 14h30.



Outra licitação programada para o período é para a contratação de empresa especializada para reforma da cobertura, garagem e passeios da sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), localizada no município de Passo Fundo. Nesse caso, a abertura das propostas ocorre na terça-feira (5/10), às 14h.



No total, a semana de 4 a 8 de outubro prevê 37 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual e inclui, entre outros, aquisição de materiais e serviços, como envelopamento e proteções de escada, troca de postes e execução de medidas de segurança, como extintores de incêndio.

Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.



A publicação da Agenda Celic é destinada a interessados em participar das licitações e a ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.