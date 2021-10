Vacinação em SC: Estado realiza mutirão para vacinar população nesse fim de semana  

Fotos: Julio Cavalheiro / Secom

“Sabemos que a população só estará protegida contra a Covid-19 com as duas doses. Portanto, essa é a chance de concluir o esquema vacinal. Pedimos que todos compareçam aos locais de vacinação e façam a sua parte”, ressaltou o governador Carlos Moisés.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, o objetivo da ação é motivar as pessoas para que a vacinação continue nos próximos dias. “Precisamos que a vacinação avance para que a nossa população esteja protegida o mais rápido possível. E para isso estamos abastecendo os municípios com doses suficientes para progredirmos na vacinação contra a Covid-19”.

De acordo com levantamento realizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), 343.658 pessoas (29.838 AstraZeneca, 120.172 Coronavac e 93.648 Pfizer) que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram, no tempo adequado, para tomar a segunda dose, ou seja, estão com a conclusão do esquema vacinal atrasado. Além disso, outras 418 mil pessoas já estão dentro do prazo de 8 semanas para receber a segunda dose da vacina Pfizer e podem procurar os locais de vacinação para que não atrasem a conclusão do esquema vacinal.

Para garantir a imunização completa ou a dose de reforço, essencial para a proteção, a população deve procurar um ponto de vacinação no seu município. Os locais e horários de vacinação devem ser verificados com as secretarias municipais de saúde. ?