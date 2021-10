Desestatização da CORSAN terá assessoria do BNDES

A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) assinou contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentro da planejada desestatização, para a Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês).

Além da atuação com a companhia, o BNDES será assessor direto do acionista controlador, o Estado do Rio Grande do Sul, acompanhando todas as etapas necessárias para a execução do processo de IPO e apoio nas tomadas de decisão, com transparência e critérios técnicos.

Como primeiro entregável, o BNDES fornecerá metodologia e critérios técnicos objetivos para seleção das instituições financeiras que coordenarão o IPO. A companhia pretende designar o coordenador líder e demais subscritores da oferta nas próximas semanas.

O BNDES tem tido papel de referência e de liderança no setor de saneamento, tendo conduzido e estruturado importantes e bem-sucedidas operações de concessão à iniciativa privada, que movimentarão dezenas de bilhões de reais em investimentos no Brasil. O BNDES agregará, portanto, reconhecida competência técnica e credibilidade.

A companhia trabalha com o objetivo de concluir o seu IPO na primeira semana de fevereiro de 2022. Após a oferta, o Estado do RS indica que restará com participação de cerca de 30% no capital; transferindo o controle acionário para agentes privados.

Os recursos obtidos com a oferta primária, de pelo menos R$ 1 bilhão, serão destinados principalmente a obras e investimentos para universalização da coleta e do tratamento de esgoto no Rio Grande do Sul.

