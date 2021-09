Parque Augusta deve ser inaugurado em outubro, diz prefeitura de SP

Está prevista para outubro a inauguração do Parque Augusta, localizado em uma área de 23 mil metros quadrados na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a construtora responsável pela obra de implantação do parque se comprometeu a entregar o espaço no dia 25 de setembro.

O parque será totalmente acessível e terá caminhos para passeios, playground inclusivo, cachorródromo, equipamentos de ginástica, academia da terceira idade, sanitários públicos, arquibancada e deck elevado.

De acordo com a secretaria, haverá ainda áreas de manejo e compostagem, além de uma estrutura de serviços e apoio para a administração.

“Houve ainda restauro da Casa das Araras e do Portal – que são tombados. Foram registradas 21 espécies de aves silvestres no Parque Augusta. Em relação à flora do local, há um bosque heterogêneo com espécies arbóreas nativas, frutíferas como abacateiro e mangueira, além de palmeiras, como o areca-bambu”, diz a secretaria, em nota.

Até meados de 1970 o local abrigou um palacete e uma escola. Até 2019, o terreno pertencia a duas construtoras que fizeram um acordo com a prefeitura numa mediação do Ministério Público. O investimento para a implantação do Parque Augusta gira em torno de R$ 11 milhões, custos que serão de responsabilidade das duas construtoras que, em troca, poderão erguer empreendimentos na capital paulista.