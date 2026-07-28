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Humaitá: Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026

o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
28/07/2026 às 07h31
Humaitá: Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026
(Foto: Observador Regional)

A Justiça Eleitoral da ª Zona Eleitora convocou eleitores para trabalharem de mesários nas Eleições Gerais em outubro deste ano no município de Humaitá, conforme EDITAL SEI N.  383/2026.

Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento.

Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.

Confira Edital na íntegra com os nomes por local de votação e respectivas Seção:






(Tabela: Observador Regional)

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