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Inmet publica aviso de grande perigo para acumulado de chuva no RS; veja áreas afetadas

Alerta vermelho é válido até as 23h59min de terça-feira e aponta volumes de precipitação superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH/ Inmet
28/07/2026 às 07h50 Atualizada em 28/07/2026 às 08h31
Inmet publica aviso de grande perigo para acumulado de chuva no RS; veja áreas afetadas
Alerta vermelho inclui grande parte do Estado. (Foto: Inmet / Reprodução)

O Rio Grande do Sul volta a enfrentar cenário de tempo severo entre terça-feira (28) e quarta-feira (29), com previsão de tempestades, ventos de até 100 km/h e inundações.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de grande perigo para o acumulado de chuva, enquanto a Defesa Civil emitiu avisos vermelhos para a elevação dos rios dos Sinos e Uruguai.

O alerta vermelho do Inmet, de grande perigo, é válido até as 23h59min de terça-feira e aponta chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. O órgão destaca grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

As áreas afetadas incluem as regiões Sudoeste, Centro Ocidental, Noroeste, Sudeste, Centro Oriental, Nordeste e metropolitana de Porto Alegre.

O Inmet também emitiu avisos de perigo e perigo potencial para tempestades no Estado inteiro. A previsão indica ventos intensos, que podem variar entre 40 km/h e 100 km/h, além de queda de granizo.

Defesa Civil
A Defesa Civil estadual publicou avisos vermelhos para o risco muito alto de inundações. No Rio dos Sinos, a área de maior risco é o município de São Leopoldo.

Já no Rio Uruguai, o risco de inundação afeta as cidades de Itaqui e Uruguaiana. Ambos os avisos são válidos até as 9h de terça-feira. O órgão orienta que a população evite áreas inundáveis.

De acordo com a Climatempo, a instabilidade é provocada por uma área de baixa pressão associada ao avanço de uma frente fria. Nesta segunda-feira, a chuva avança de oeste para leste. Os temporais ganham intensidade pela manhã na Fronteira Oeste, Campanha e Missões, e atingem o Centro, Costa Doce, Região Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte entre a tarde e a noite.

A Climatempo ressalta que há risco elevado para descargas elétricas, granizo e rajadas de vento que podem superar os 90 km/h de forma localizada e não descarta a ocorrência isolada de tornado. O solo encharcado e os rios elevados agravam o risco de transtornos.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão. A recomendação é permanecer em local abrigado, desligar o quadro geral de energia e proteger pertences em sacos plásticos em caso de inundação. Em emergências, a população deve ligar para os telefones 190, 193 ou 199.


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