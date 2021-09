Estado investe mais de R$ 13 milhões em recuperação de rodovias da Serra

O Plano de Obras Rodoviárias 2021-2022 do governo do Estado está transformando as condições das principais rodovias da Serra Gaúcha. Desde que foi anunciado pelo governador Eduardo Leite, em junho, já foram aplicados R$ 13,1 milhões em obras de recuperação de estradas na região.

Nos últimos dias, as frentes de obras começaram os trabalhos na ERS-446, em São Vendelino. Inicialmente, serão realizadas melhorias nos pontos críticos de seis quilômetros em direção a Carlos Barbosa. As intervenções contam com R$ 1 milhão do Tesouro do Estado.

A ERS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha, também está em obras. As intervenções abrangem nove quilômetros, com ênfase nos locais onde há mais desgaste do pavimento.

"Do total de R$ 1,3 bilhão previsto no Plano de Obras, destinamos R$ 192 milhões a projetos e ações na Serra, o que demonstra a prioridade com que estamos tratando a malha viária dessa importante região", destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Esperamos recuperar as condições de trafegabilidade de 275 quilômetros de rodovias fundamentais para o deslocamento das pessoas e o escoamento da produção regional."

Entre os trechos já recuperados estão a VRS-813, entre Garibaldi e Farroupilha, o contorno de Caxias do Sul pela RSC-453, o acesso a Pinto Bandeira pela VRS-855 e a VRS-851, em Serafina Corrêa.

"Nossas ações consistem na substituição do pavimento danificado por um material novo, aumentando a durabilidade da rodovia e a segurança para a circulação de veículos", detalha o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. "Além disso, estamos revitalizando a pintura da pista, no intuito de garantir que os usuários tenham uma melhor visibilidade da sinalização, sobretudo à noite."