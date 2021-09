Obras na RSC-472 qualificam ligação entre Frederico Westphalen e Três Passos

Uma das principais rodovias da região Norte do Rio Grande do Sul está com condições de tráfego renovadas. O governo do Estado destinou mais de R$ 2 milhões à recuperação da RSC-472, entre os municípios de Frederico Westphalen e Três Passos.

Os serviços integram o Plano de Obras 2021-2022, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite, e foram concluídos nos últimos dias. As melhorias contemplam 40 quilômetros da estrada.

“Trata-se de um importante corredor rodoviário que liga as regiões Norte e Noroeste, por onde circula uma parte importante da economia do nosso estado”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Isso justifica os nossos esforços para incluir esse trecho entre os primeiros a serem atendidos dentro do montante de R$ 1,3 bilhão liberado para a qualificação de nossa malha viária.”

As intervenções na RSC-472 incluíram operações tapa-buracos e correções de deformidades do pavimento nos segmentos mais críticos.

“Ao retirarmos o asfalto danificado e substituirmos por material novo, conseguimos revitalizar o segmento, levando muito mais segurança para quem transita entre Frederico Westphalen e Três Passos”, destaca o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. “Por fim, realizamos a pintura da pista no sentido de melhor orientar a circulação de veículos leves e de carga.”