Polícia Civil realiza formatura de 31 novos delegados

A Polícia Civil passou a contar com 31 novos servidores formados pela 48ª Turma de Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. A solenidade, realizada nesta sexta-feira (10/9), ocorreu no auditório do prédio 40 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, participou do evento.

Esta é a segunda turma de delegados formada durante a pandemia de Covid-19, assim, o evento seguiu todos os protocolos sanitários estabelecidos, com respeito ao distanciamento e uso de máscaras e álcool gel. Com número reduzido de participantes, restrito aos formandos e autoridades, a cerimônia foi transmitida ao vivo pela internet, por meio do canal da Polícia Civil no Youtube.

O governador do Estado, Eduardo Leite, foi escolhido patrono da turma. Em virtude de compromissos fora do Estado, não compareceu ao evento, mas gravou um depoimento para enaltecer a importância do trabalho da PC para o Estado.

"A escolha de homens e mulheres que ingressam na segurança pública é muito desafiadora. Vocês colocam a própria vida à disposição da sociedade gaúcha. Peço que vocês tenham resiliência e compaixão na jornada como delegados. Tenho a convicção de que vocês estão preparados para nos auxiliar a manter a redução nos indicadores de criminalidade", disse o governador.

Ranolfo disse que é necessário comprometimento, vocação e capacidade de decisão nos momentos mais difíceis da carreira - Foto: Grégori Bertó/Ascom SSP

Em seu discurso, Ranolfo parabenizou os formandos pela conclusão do curso e reforçou o compromisso da instituição na proteção da população do Estado. "Ser policial não é uma atividade comum, é necessário comprometimento, vocação e capacidade de decisão nos momentos mais difíceis da carreira. Agora, vocês trabalham diuturnamente. Ser policial é uma dedicação em tempo integral. Eu me formei delegado na 39ª turma de formação, o tempo passa rápido, então, aproveitem essa carreira, pois ela é fabulosa, apesar de qualquer dificuldade. Vocês estão ingressando na melhor Polícia Civil do país", enfatizou o vice-governador.

A chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, paraninfa da turma de formandos, demonstrou a gratidão pelos servidores que escolheram a Polícia Civil gaúcha como carreira. "Obrigada por escolherem nossa polícia. Ser delegado é uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria. A partir de hoje, diariamente vocês serão desafiados, e a liderança de vocês não está atrelada somente a esta identidade funcional, a liderança de vocês precisa ser reconhecida diariamente, pelos seus colegas e por toda sociedade gaúcha", disse.

Em saudação aos formandos, a diretora-geral da Academia de Polícia Civil (Acadepol), delegada Elisangela Melo Reghelin, destacou a importância da qualificação profissional dos novos delegados durante o curso de formação. "O delegado de Polícia deve ser um verdadeiro gestor, por isso as atividades de especialização em gestão são essenciais para esses servidores que serão lideranças de suas unidades", enfatizou.

O orador dos formandos, Robinson Orlando Freitas Palomínio, enfatizou a pluralidade da turma, que contou com alunos de dez Estados. "É uma honra ser colega desta turma que, tenho certeza, terá toda dedicação necessária para servir e proteger a população gaúcha, sendo a luz que as vítimas procuram e necessitam em momentos de fragilidade", declarou.

A cerimônia marcou o encerramento do curso de formação profissional, última etapa do concurso público para ingresso nos cargos da carreira da Polícia Civil.

Esta é a segunda turma formada com aprovados no concurso realizado em 2018. Os alunos foram convocados em fevereiro deste ano e iniciaram a formação em março. Foram 855 horas/aulas, entre disciplinas teóricas e práticas, que desenvolveram e aprimoraram as competências necessárias ao cargo, especialmente nas áreas de investigação criminal, elaboração do inquérito policial, utilização de novas tecnologias, estágio profissional e técnicas de operações policiais e tiro.

Os delegados receberão já as identidades funcionais novas confeccionadas pela Divisão de Material e Patrimônio. O novo modelo de identificação, em formato de cartão físico, já atende à padronização nacional implementada pela Portaria 320, de 25 de junho de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em ato simbólico, a chefe de Polícia entregou a primeira unidade da nova identidade funcional da corporação para o vice-governador, delegado Ranolfo.

A turma de 31 novos delegados é formada por 22 homens e nove mulheres, entre 26 e 43 anos. Do total, 16 são gaúchos, quatro de Alagoas, dois de Minas Gerais, dois do Paraná, dois de Santa Catarina, um do Acre, um do Mato Grosso do sul, um do Pará, um do Rio de Janeiro e um de São Paulo.

O ingresso desses novos servidores na Polícia Civil dá continuidade ao cronograma de chamamento apresentado pelo governo estadual a fim de assegurar a reposição planejada de efetivo nas instituições de Segurança Pública, no escopo do Programa RS Seguro.