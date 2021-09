Governador sanciona projeto que institui a campanha Setembro Amarelo no RS

O governador Eduardo Leite sancionou, nesta sexta-feira (10/9), o Projeto de Lei nº 206/2020, de autoria da deputada estadual Franciane Bayer, que Institui a Campanha de Valorização da Vida – Setembro Amarelo e o Dia Estadual de Prevenção ao Suicídio no Rio Grande do Sul. A assinatura foi realizada na Casa Branca, sede do governo do Estado na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

“Meus cumprimentos à iniciativa. Nos tempos em que vivemos, quando tudo muda tão drasticamente e tão rapidamente, a qualidade de vida das pessoas acaba sendo afetada, e podem surgir muitas razões para que as pessoas contemplem o suicídio. Por isso, é preciso envolvimento do Poder Público para conscientizarmos as pessoas sobre a importância de estarmos atentos”, destacou o governador.

A sanção da lei foi realizada nesta sexta, dia 10, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que também é a data escolhida para marcar o Dia Estadual de Prevenção ao Suicídio no Estado.

O RS é o Estado brasileiro com os maiores índices de suicídio no Brasil. Em 2019, foram registrados 1.423 casos de suicídios no RS, com maior incidência na faixa etária entre 50 e 59 anos, sendo 80% homens.

“Precisamos mudar esta triste realidade. A data de hoje (sexta, 10/9) é simbólica. O suicídio ainda hoje é considerado um tabu na sociedade e a falta de informação e diálogo sobre o assunto não contribui para a redução dos casos no Rio Grande do Sul. A estratégia de não falarmos sobre suicídio não está dando certo”, destacou a deputada Franciane.

Durante o mês de setembro, o Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio, coordenado pela Secretaria da Saúde (SES) promove o Mês de Promoção da Vida. A programação conta com três lives que serão transmitidas pelo canal da SES no Youtube e com a instalação de iluminação cênica em prédios públicos e privados de Porto Alegre.