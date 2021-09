Nova sinalização do canal do Porto de São Francisco vai aumentar segurança

Quinze boias medindo entre 27 e 30 metros já estão no Porto de São Francisco do Sul para serem instaladas no canal de acesso ao complexo portuário. Os novos equipamentos são denominados 'boias articuladas'. As bases estarão fixadas no fundo do mar, com um peso (poita) de 12 toneladas, e suas hastes ficarão visíveis a uma altura de 9 metros acima do nível da água, melhorando a observação por parte dos navegantes.

Atualmente, as boias aparecem com 2,5 metros acima da água. O lampejo dos novos instrumentos alcançará aproximadamente 10 milhas náuticas, equivalente a 18 quilômetros. Hoje, a luz chega a cerca de 3 milhas náuticas.

No total, foram adquiridas 21 boias, sendo 15 articuladas, para sinalizar a entrada do Porto no canal externo; três (BL1), para alertar sobre perigos isolados, e mais três, denominadas bóias cardinais (BLE). Outras 17 boias, já instaladas no canal de acesso, foram anteriormente reposicionadas para melhorar a sinalização, tomando como referência as atualizações dos mapas náuticos do canal de acesso ao Porto.

O projeto foi aprovado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil e deverá estar concluído até o final do ano.

Índice de eficiência

A implantação do projeto ao longo dos 17 quilômetros do canal aumentará o índice de eficiência na segurança da sinalização náutica do Porto de São Francisco, medido pelo Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego, da Marinha do Brasil. "O indicador deve passar dos atuais 85% para 95%, podendo chegar a 100%", explicou o gerente de Apoio Marítimo, Eduardo Mendes, responsável pela instalação da nova sinalização.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

"Esta iniciativa é mais um projeto inovador para modernizar cada vez mais o Porto de São Francisco do Sul", ressaltou o diretor de Operações e Logística, Reinaldo Ferreira de Lima.

O investimento para a aquisição das boias chegou a R$ 4,9 milhões. As boias articuladas, principal equipamento da nova sinalização, foram totalmente fabricadas em São Francisco do Sul, fomentando a economia local.

Dados do Porto

- Maior porto em movimentação de carga do Estado de Santa Catarina.

- 7º maior porto do Brasil

- No comparativo da carga geral entre o primeiro semestre de 2020 e 2021, enquanto o aumento na média dos portos brasileiros foi de 19%, no Porto de São Francisco foi de 77%, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

- Sete berços de atracação de navios, numa área de 244 mil m2.