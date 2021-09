Mulher morre ao dar entrada em hospital; companheiro disse que ela sofreu queda

Na madrugada desta quinta-feira (09), uma Guarnição da Brigada Militar de Erechim foi acionada para comparecer ao hospital onde havia uma mulher que havia dado entrada ao Hospital de Caridade com várias lesões e logo após entrado em óbito.

Em depoimento o companheiro da mulher relatou que a quando acordou a mulher não estava na cama e logo em seguida ele ouviu um barulho no banheiro e ao ir olhar para ver oque havia acontecido ela teria tido uma queda.

Em seguida ele acionou o Corpo de Bombeiros que socorreram e a levaram até o hospital, mas a mulher não resistiu e acabou vindo a óbito. Porém, o homem relatou versões contraditórias aos policiais.

A vítima foi identificada como Deise Mazzoccato, moradora de Erechim.

