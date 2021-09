Vacinação em SC: começa distribuição de doses para aplicação em adolescentes e reforço nos idosos

A Secretaria de Saúde inicia nesta sexta-feira, 10, a distribuição de 87.750 doses da vacina Pfizer às 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica de Santa Catatarina para vacinação dos adolescentes dos grupos prioritários (gestantes, puérperas, lactantes, com deficiência permanente, portadores de comorbidades e privados de liberdade) e para aplicação da dose de reforço nos idosos com 85 anos ou mais.

O diretor da Dive/SC, João Augusto Brancher Fuck, destaca a nova fase do calendário de imunização. “Com o ritmo acelerado de vacinação em todo o estado, conseguimos iniciar o envio de doses para aplicação nos adolescentes e a dose de reforço nos idosos com mais de 85 anos de idade. É mais uma etapa importante na Campanha de Vacinação no Estado”, ressalta o diretor.

Para que possam ser vacinados, os adolescentes devem ser autorizados pelos pais ou responsáveis. A autorização pode ser de forma verbal, caso o jovem esteja acompanhado pelos pais ou responsáveis, ou mediante apresentação de termo de consentimento devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis legais. No caso dos idosos com mais de 85 anos de idade, a dose de reforço deve ser aplicada naqueles que tomaram a segunda dose da vacina há, pelo menos, seis meses.

Confira aquias orientações para a vacinação dos adolescentes e a aplicação da dose de reforço nos idosos acima de 70 anos.

Doses para adultos e segunda aplicação

O estado também vai encaminhar às centrais regionais 30.580 doses da Coronavac a 124 municípios para a aplicação da primeira dose nos adultos com 18 anos ou mais ainda não vacinados. Para a aplicação da segunda dose, serão distribuídas 85.410 doses da Pfizer e 84.870 da Coronavac. Ao todo, serão 288.610 doses encaminhadas às centrais nesta sexta.

A distribuição começa pela manhã. As doses das centrais da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Lages e Rio do Sul serão transportadas via terrestre. As doses das centrais de São Miguel do Oesre, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba seguem via aérea pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar.

Confira aquia tabela de distribuição de doses e as orientações às Secretarias Municipais de Saúde sobre a continuidade da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 em Santa Catarina.