Em Lages, governador destina R$ 35 milhões para melhorias em ruas e acessos da cidade

Fotos:Peterson Paul / Secom

A solenidade teve também a confirmação do repasse de R$ 9,7 milhões para a instalação de uma usina de asfalto para atender as prefeituras da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures). A estrutura ficará em Lages e fará parte do programa SC Mais Asfalto. Além disso, foram repassados quase R$ 16 milhões por meio de emendas parlamentares para todas as 18 cidades da região.

O governador Carlos Moisés destacou que os investimentos em Lages são parte do esforço do Estado para alavancar a infraestrutura catarinense. “Estamos fazendo investimentos significativos em todas as regiões catarinenses. Aqui na Serra não é diferente. O prefeito Ceron nos apresentou essa demanda de melhoria de uma série de vias e nós decidimos prontamente atender, por considerar que elas são necessárias para o desenvolvimento da cidade. Lages só tem a ganhar com essa parceria entre o Governo e a prefeitura”, afirmou o governador.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Entre as ruas que receberão melhorias está um dos principais acessos da cidade, que compreende a Rua Victor Alves de Brito e a Avenida Manoel Antunes Pessoa. É nesta região que fica a fábrica da Ambev, um dos principais arrecadadores de ICMS de Santa Catarina.

Segundo o subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, o repasse de R$ 35 milhões para a revitalização das ruas é o maior investimento individual de um governador na história de Lages. “Serão mais de 20 quilômetros de asfalto para a cidade. É um investimento histórico, que demonstra um pouco do carinho com que o governador Carlos Moisés tem olhado para a Serra”, destacou.

O prefeito Antonio Ceron agradeceu o governador pelos investimentos na cidade e citou a visão de estadista de Carlos Moisés pelas entregas de caráter municipalista. "Essas entregas vão representar mais qualidade de vida para a população. O momento é de agradecer ao Governo do Estado. Nós temos muitas demandas e não conseguimos atacar todas, então essa parceria é fundamental. Quem ganha são os lageanos", afirmou o prefeito.

Expectativa entre os moradores

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Quem também vibrou com a liberação de recursos foi o comerciante de sucatas Erick Lins de Sousa. Ele possui um negócio na Avenida João Goulart, no Bairro Cristal, que receberá reparos no valor de R$ 4,9 milhões. “Tem locais em que a via fica muito estreita e dois caminhões não conseguem passar ao mesmo tempo. Estamos muito contentes de que essa obra vai finalmente sair”, relatou Sousa.

SC Mais asfalto

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, destacou a importância que a nova usina de asfalto terá para a Região Serrana. De acordo com ele, a redução no custo para a pavimentação de uma rua ou estrada vicinal pode variar entre 30% e 50%. “Com isso, será possível fazer mais com menos. A Serra possui carências no quesito de pavimentação, especialmente nas áreas rurais. Não é algo que surgiu agora, mas uma consequência de décadas. Nosso objetivo com a usina de asfalto é tirar o barro e a lama da vida do maior número de pessoas possível”, salientou Vieira.

Outros atos

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Na área da educação especial, a Apae de Lages vai receber R$ 2,2 milhões, que garantirão a compra de três ônibus escolares e a reforma da sede da entidade. A Apae de São Joaquim recebeu R$ 300 mil, enquanto a Associação de Pais e Amigos dos Surdos (Apas) de Lages foi contemplada com R$ 400 mil.

Na saúde, os hospitais de Bom Retiro e Anita Garibaldi receberam R$ 420 mil e R$ 315 mil, respectivamente, para custeio dos leitos clínicos de retaguarda para tratamento da Covid-19. Houve ainda o lançamento do edital, por parte da Fapesc, do programa de Apoio à Valorização da Vinicultura e Viticultura de Santa Catarina, no valor de R$ 1 milhão.

Ainda em Lages, foram liberados R$ 914 mil para a compra de equipamentos para a finalização da obra de revitalização do Mercado Público da cidade. Por fim, a Fesporte entregou materiais esportivos para 63 escolas estaduais da região, por meio do programa SC Mais Esporte.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O governador Carlos Moisés ainda prestou uma homenagem ao time das Leoas da Serra, bicampeãs da Taça Brasil de futsal. O chefe do Executivo ainda convidou as jogadoras para um almoço na Casa d'Agronômica e se comprometeu a repassar R$ 250 mil para a prefeitura fazer a substituição do piso do ginásio Jones Minosso.

Autoridades presentes

Participaram do ato em Lages os secretários de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, da Administração, Jorge Eduardo Tasca, da Articulação Nacional, Lucas Esmeraldino, os presidentes da Fapesc, Fabio Holthausen, da Fesporte, Kelvin Soares, da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), Janice Krasniak, da Epagri, Edilene Steinwandter, os deputados estaduais Romildo Titon, Rodrigo Minotto, Dirce Heiderscheidt, Marcius Machado, Nilso Berlanda, Paulinha e Mauricio Eskudlark, além dos prefeitos da Amures.